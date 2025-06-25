«Закрывали животных от снарядов»: Как выживает зоопарк в Горловке?

Несмотря на регулярные обстрелы и проблемы с финансированием, в Горловке продолжает работать зоопарк, а люди, рискуя собой, спасают и лечат животных. Как живет зоопарк в находящемся под обстрелами городе, рассказала корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андриенко.

По словам заведующей зоопарком Горловки Елены Оренчук, он был создан в 1990 году для психологической разгрузки работников концерна «Стирол», который производил в то время минеральные удобрения, десятки наименований медицинских препаратов и БАДов. Сейчас завод не работает, а зоопарк в городе, который Украина регулярно обстреливает из «Хаймарсов» и беспилотников, продолжает жить.

«Сегодня здесь проживают более сотни животных и птиц. Ослики, муфлоны и козы гуляют по всей территории завода. А это больше шести гектаров зеленой, экологически чистой территории, ведь промышленность тут стоит, все вредные вещества вывезены много лет назад», - отмечается в статье.

Есть в зоопарке и пара страусов Эму, краснокнижные лошади Пржевальского, коза Глаша, которую доставили когда-то ополченцы, пекари. Все они абсолютно ручные. При этом часть животных погибла из-за обстрелов. В частности, многие хищники просто не пережили стресс от них.

«Сложно сосчитать, сколько раз мы падали, закрывая собой, кого успевали. А потом встаешь, оглушенный и грязный, и работаешь дальше. Пока они тут, и я буду тут», - признается Елена Оренчук.

Было время, когда сотрудники ходили на работу пешком, потому что транспорта не было, и не получали зарплату. Сейчас зарплату оставшимся работникам платят вовремя, вот только зоопарк остался без средств. И у него, как и во всей ДНР, тяжелое положение с водой, ее для животных привозят в бочках пожарные.

«Мечтаем о пополнении. Многие наши питомцы страдают от одиночества. У нас есть женихи - лебедь-кликун Гоша и аист Лелик. Хотим еще пони обзавестись. Но для этого нужна уверенность в завтрашнем дне», - рассказала заведующая.

По данным издания, пока готовился материал, животных начали вывозить в зоопарк Придорожный. Такое решение, по словам Елены Оренчук, приняло руководство завода «Стирол». Однако она готовит заявление в правоохранительные органы и надеется, что руководство республики не допустит уничтожения зоопарка.

16 июня стало известно, что в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки были повреждены три жилых дома и два легковых авто. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всего ВСУ совершили 16 атак на регион, в том числе с применением ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра и ударных дронов.