Новости как основа для обучения ИИ: топ-менеджер Rambler&Co рассказал о контенте будущего

Топ-менеджер Rambler&Co отметил возможности для создания контента будущего.

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24 июня 2025 года в Москве прошло заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Эксперты в том числе обсудили обеспечение добросовестной конкуренции при взаимодействии СМИ и технологических платформ, а также использование материалов медиа в поисковых системах и для обучения больших языковых моделей.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что революционное развитие искусственного интеллекта пока не переросло в ежедневное, ежеминутное использование ИИ технически не подготовленными людьми. Но ИИ уже может изменить привычный паттерн потребления — например, сейчас можно попросить нейросеть выбрать наиболее подходящий товар и предложить выгодные условия его приобретения. Он также добавил, что искусственный интеллект становится драйвером положительных изменений, поэтому его важно обучать. Создание качественного контента требует значительных инвестиций, так как его производство невозможно без участия экспертов. Сегодня материалы СМИ превращаются в ключевой источник ценных структурированных знаний, помогая ИИ точнее анализировать события и понимать мир вокруг.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Крайне важно начать договариваться и находить компромиссы, обсуждая гибкое управление процессами: разработчикам нужны специальные лицензии, которые позволят покупать права на те или иные формы контента, в том числе крупных производителей. Также необходимо заключать партнерства между медиа и компаниями, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. И, безусловно, важны поддержка и регулирование государства в данной сфере, чтобы, с одной стороны, не замедлить технологическое развитие, а с другой — учесть интересы производителей контента».

В мероприятии также приняли участие: председатель РСПП Александр Шохин, председатель комиссии Алексей Гореславский, сопредседатель комиссии Константин Майор, руководитель юридической службы ИД «Коммерсанть» Георгий Иванов, главный редактор издания URA.ru Диана Козлова, главный редактор газеты «Взгляд» Константин Кондрашин, директор департамента по взаимодействию со СМИ VK Андрей Бурцев, директор технологических проектов по взаимодействию с органами государственной власти Яндекса Александр Болховитянов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливно-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.