Июль принесет в разные регионы России плохую погоду

В июле в Центральной России ожидается дождливая погода, а в южных регионах прогнозируется высокая вероятность возникновения пожаров на фоне засухи. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, в Москве большую часть второго летнего месяца ожидаются облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Средняя температура воздуха днем составит +23°C…+24°C, а ночью - +13°C…+15°C. Влажность прогнозируется на уровне 70-74%, следует из материала. Журналисты отметили, что в Санкт-Петербурге в июле прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими осадками. Днем воздух в среднем прогреется до +20°C…+23°C. По ночам столбики термометров будут опускаться до +13°C…+15°C.

Влажность воздуха останется повышенной, особенно в утренние часы. Издание добавило, что в европейской части России и на юге в июле ожидается засушливая погода с дефицитом осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия, говорится в материале.

25 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето со значительным превышением климатической нормы. Он отметил, что во многих регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура воздуха на 5–10°C выше обычной.