Власти США пытаются договориться с Гарвардом о приеме иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала переговоры с руководством Гарвардского университета для урегулирования спора о приеме иностранных студентов. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, стороны стремятся достичь соглашения до конца июня, которое могло бы стать моделью для других американских вузов.

Конфликт между властями и престижным университетом обострился после решения Министерства здравоохранения и социальных служб отозвать федеральные гранты Гарварда на $60 млн, обвинив вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Дополнительным камнем преткновения стало временное приостановление разрешения на прием иностранных студентов.

В мае федеральный суд в Бостоне удовлетворил иск Гарварда, запретив правительству ограничивать международный набор. Судьи сохранили за университетом право на сертификацию, необходимую для обучения иностранцев.

Источники издания отмечают принципиальную позицию Гарварда: университет не намерен идти на уступки в вопросах академических свобод и конституционных прав. В то же время администрация Трампа рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят пересмотреть подходы к международному образованию в масштабах страны.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Франции «Лион» отправлен во второй дивизион.