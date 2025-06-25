Зарплата в 60 тысяч рублей перестала быть достойной для россиян

Россияне больше не мечтают об оплате труда в размере 60 тысяч рублей ни в Москве, ни в регионах, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Валерий Федоров.

По его словам, экономика больших зарплат, формирующаяся в России, требует более высокой оплаты труда.

«60 тыс. рублей — это не мечта, даже для самого бедного региона России. Уже не мечта. Мы уже другая страна», — сказал Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил, что число бедных с 2000 года сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн.