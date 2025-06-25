Популярная платформа для стримеров может уйти из России

Популярная платформа для стримеров Twitch может прекратить работу в России. Об этом сообщают «Известия», напоминая, что теперь россияне не могут смотреть или вести трансляцию в разрешениях FullHD и 4K (1080p и 1440p).

© Lenta.ru

Как пишет газета, представители Twitch объяснили соответствующее решение тем, что поддерживать работу в регионе нецелесообразно с коммерческой точки зрения. Аналогичные решения руководство платформы принимало и в других странах перед тем, как прекратить там работу.

«Известия» со ссылкой на секретаря Союза журналистов России Юлию Загитову отмечают, что это уже не первый раз, когда российские пользователи сталкиваются с проблемами при использовании Twitch. Так, ранее руководство платформы уже ввело ограничения монетизации, что сделало сервис менее пригодным для заработка в России.

24 июня стало известно, что теперь посмотреть онлайн-трансляцию на Twitch с российского IP можно только в качестве 720p.