В Госдуме работают над списком разрешенных для новорожденных имен

В России обсуждают законопроект, который может ограничить регистрацию редких и нестандартных имен для новорожденных. Работа над документом началась в феврале 2025 года и оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Об этом в интервью ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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"Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться", — пояснила Буцкая.

По словам депутата, идея законопроекта появилась "из жизни". Буцкая привела пример, когда родители, очень ждавшие мальчика, решили назвать родившуюся девочку Кириллом, и по закону имели на это полное право.

"А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл... Ну, надеюсь, что Ксюша будут ее называть, но в классном журнале-то она все равно будет записана [под мужским именем]", — рассказала парламентарий.

Необычные имена: от Космоса до БОЧ рВФ В российских ЗАГСах уже зарегистрированы десятки необычных имен. В списке реально существующих имен есть Мир-Святомир-Владимир, Единая Россия, Природа, Виагра, Авокадий, Космос, Агуша, Троян, Путин, Медмиа, Россия-Святосия-Святороссия, Дельфин, Бриллиант, Забава, Тиффани, Малина, Урал, Люцифер, Европа, Сахар, Кит, Мадонна, Горыня, Князь, Господин, Лексус, Миллионер, Арсина (сокращение от "Армия – сила народа") и т.д. Самый необычный случай произошел в 2002 году: семья Ворониных из Москвы назвала ребенка БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как "Биологический объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года".

Работники ЗАГСа отказались регистрировать такое имя, но родители нашли способ его "узаконить", получив для него свидетельство о рождении и международный паспорт во "Всемирном правительстве граждан мира". По нему БОЧа оформляли в детский сад и школу. Позднее он взял себе имя Игорь и получил все положенные гражданину России документы. Психологи о последствиях Специалисты утверждают, что "странное" имя может негативно сказаться на ребенке и спровоцировать травлю еще в детском саду — об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала детский психолог Наталья Наумова. "Если родители не осознают, что они творят, то им необходимо проходить личную психотерапию.

Потому что когда родитель неосознанно (а зачастую это неосознанно) усложняет жизнь своему ребенку неодобряемым, непривычным именем — он бросает вызов миру и проявляет агрессию по отношению к своему ребенку", — говорила она. Схожую оценку давал психолог Станислав Самбурский.

"Необычные имена могут развить у детей низкую самооценку и сформировать комплекс неполноценности. Из-за своего имени ребенок может чувствовать себя отверженным сверстниками и взрослыми, страдать от насмешек и издевательств", — отмечал он.

По его словам, у людей с необычными именами часто возникают сложности в общении и построении отношений, им приходится поправлять окружающих в их правильном произношении, что бывает очень утомительным и неприятным.