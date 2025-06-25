«Несуществующего» хищника заметили в одной стране

В Великобритании снова заметили хищника, похожего на пантеру, которые, по мнению ученых, в стране не водятся. Об этом сообщает Daily Star.

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Крупного черного зверя увидел и снял на камеру мобильного телефона Джек Голдуотер. Мужчина столкнулся с хищником недалеко от города Блэкберн в графстве Ланкашир. Он остановился около небольшого холма, чтобы полюбоваться закатом и сфотографировать его. Когда Голдуотер увеличил изображение, чтобы сделать снимок, он заметил похожего на большую кошку зверя с длинным хвостом.

По словам британца, таинственное животное стояло у проволочной ограды на холме и было одного роста с ней. «Мой рост 180 сантиметров, и этот забор мне где-то по грудь. Мне зверь определенно показался большой кошкой. Я не собирался там долго торчать и ушел», — рассказал Голдуотер.

Мужчина также заявил, что теперь уверился в существовании больших кошек в Британии. «Люди могут думать, что я псих, но они явно где-то там», — подытожил он.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

Ранее жительница британского графства Вустершир обнаружила растерзанного таинственным зверем оленя в лесу на окраине города Бьюдли. Женщина заявила, что с животным расправился крупный хищник из семейства кошачьих.