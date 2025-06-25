Мизулина помогла школьнику решить возникшую на ЕГЭ проблему

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина помогла школьнику из Нижнего Новгорода решить проблему, которая возникла у него при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом она рассказала в Telegram.

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Недавно к Мизулиной обратился выпускник, который сдавал ЕГЭ по информатике. Он рассказал, что во время экзамена у него 40 минут не открывалась программа, он просил организаторов помочь, однако это не увенчалось успехом. Когда программа заработала, время было потеряно, юноша не успел уложиться в регламент.

По словам главы Лиги безопасного интернета, никто не подсказал ученику, что в такой ситуации нужно пересдать экзамен в резервный день. С этой ситуацией Мизулина обратилась в Рособрнадзор, была проведена служебная проверка.

«Факт нарушения порядка проведения ЕГЭ был подтвержден. Результат ученика был аннулирован, ему была предоставлена возможность снова сдать экзамен в резервный день», — заключила она.

Ранее Мизулина рассказала, что в Перми одиннадцатиклассница пожаловалась, что на досмотре перед ЕГЭ ей при всех заглянули под юбку. Девушка попросила у чиновницы помощи.