В «пророчестве» Ванги о третьей мировой войне увидели намек на конфликт Ирана и Израиля

Британская газета The Mirror увидела намек на конфликт между Ираном и Израилем в «пророчестве» болгарской ясновидящей Ванги о третьей мировой войне, которая якобы должна начаться в 2025 году. Статья под названием «Пугающие предсказания бабы Ванги на 2025 год могут сбыться» была опубликована на сайте издания.

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Как утверждает газета, Ванга заявила, что мировой конфликт начнется с противостояния на Востоке.

«Как только Сирия падет, ожидайте великую войну между Западом и Востоком. Весной начнется война на Востоке, и разразится третья мировая война», — приводит ее слова западный таблоид.

В материале отмечается, что в ее пророчестве можно увидеть намек на конфликт между Ираном и Израилем, обострившемся в июне.

Кроме того, среди предсказаний Ванги на 2025 год были возможные контакты людей с инопланетянами, а также появление телепатии, что приведет к небывалому развитию процесса коммуникаций.

Однако издание подчеркивает, что не все пророчества ясновидящей исполнялись в реальной жизни. Так, например, Ванга говорила, что мировая война может начаться в 2010-2014 годах, но в результате это предсказание не сбылось.

Ранее другая британская газета Daily Mail опубликовала тревожные предсказания о войне, которая якобы начнется в Европе в 2025 году. Отмечается, что об этом говорили Ванга, Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и британский ясновидящий Николас Ауджула.