Исследование Rambler&Co. Скорость звука. Россияне рассказали, на каких скоростях слушают лекции и подкасты

Пользователи ускоряют воспроизведение контента даже чаще голосовых сообщений от друзей, но при этом 72% категорически против новостей в таком формате

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Контента становится всё больше, поэтому чтобы успеть послушать и посмотреть всё, на всех популярных платформах появляется возможность ускоренного воспроизведения. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, насколько популярен среди них такой способ потребления контента.

Разговорный контент (аудиокниги, подкасты или лекции) регулярно слушает каждый пятый (19%) россиянин, от случая к случаю – 27% опрошенных. Остальные 54% выбирают такой досуг крайне редко.

При этом подавляющее большинство (83%) предпочитают слушать аудио на стандартной скорости. Только 8% увеличивают скорость в 1.25 раза, 6% – в 1.5 раза, а 3% успевают слушать на двукратной скорости. Аналогичная ситуация с разговорным жанром в видеоформате: 88% смотрят ролики в обычном темпе, тогда как 6% ускоряют их в 1.5 раза, 4% — в 1.25 раза, и лишь 2% используют скорость х2.

У «скоростных» пользователей есть свои предпочтения по контенту. Так, наиболее популярным форматом среди них оказались развлекательные видео (31%), обучающие материалы и лекции (17%), а также сериалы и фильмы (15%). Голосовые сообщения в чатах ускоряют 14% слушателей, подкасты – 13%, а аудиокниги – каждый десятый (10%).

Основные причины для потребления контента на повышенных скоростях вполне прагматичны: 53% таким образом экономят время, а 39% признаются, что медленный темп их раздражает. 4% включают ускоренный контент в качестве фонового шума. Лишь 2% отмечают, что быстрая скорость помогает лучше сосредоточиться, и столько же (2%) называют это привычкой.

Свою позицию высказали и те, кто принципиально не меняет скорость воспроизведения контента. 35% из них ценят подачу и интонации в голосе, 16% раздражает быстрый темп, а 4% просто не успевают воспринимать информацию. Почти половина (45%) никогда не пробовали ускорять контент и не видят в этом смысла.

Респонденты также высказались на тему того, стали бы они слушать «ускоренные» новости. 72% россиян категорически против такого эксперимента, считая новостную информацию слишком важной. 19% готовы попробовать, но с осторожностью. Только 4% согласны, что это позволит узнавать больше, а 5% считают, что новости и должны быть такими – быстрыми и безэмоциональными.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 19 июня 2025 года, охват составил 164 796 интернет-пользователей.