Гастроли московского театра в Санкт-Петербурге: солдаут на «Афише» за 40 минут

Независимый московский театр Пространство «Внутри» впервые в Петербурге — с «Петушками» и «Зеркалом»

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15 и 16 июля в Санкт-Петербурге пройдут гастроли московского независимого театрального Пространства «Внутри», организованные совместно с компанией «Афиша». В программе — две постановки режиссёра и драматурга Саввы Савельева: «Петушки» с Александром Горчилиным и «Зеркало» с Павлом Табаковым. Обе — о близости, памяти и умении слышать друг друга. Анонс гастролей вызвал такой ажиотаж, что билеты на каждый спектакль раскупили за 40 минут, поэтому театр и компания «Афиша» добавили дополнительные показы.

15 июля в 19.00 и 21.00 — «Петушки», Театр на Васильевском

Александр Горчилин в роли Венички — не копирует Ерофеева, а пересобирает его по-своему. Пять человек застряли на Курском вокзале — отменены все поезда. Пока они ждут, из диалогов, музыки и воспоминаний рождается спектакль.

16 июля в 18.00 и 20.00 — «Зеркало», Новая сцена Александринского театра

Павел Табаков и Савва Савельев — в камерной драме на двоих, где профессор искусств и редактор мюнхенского радио спорят о словах и их смыслах. Один хочет вырезать из эфира слово «Бог», второй — пытается понять, зачем. Основа — рассказ Генриха Бёлля, но у Савельева это не сатира, а разговор о времени, страхах, цензуре и вере.

Обе постановки созданы в Пространстве «Внутри» — независимом театре, работающем в Москве с 2021 года. Пространство, задуманное архитектором и театральным энтузиастом Олегом Карлсоном, работает как лаборатория живого театра — без дирекции, фиксированного репертуара и строгих рамок. Здесь спектакли появляются не по графику, а по внутренней необходимости говорить. Среди постоянных резидентов — Театр взаимных действий, Мастерская Брусникина и театр «Место». От современной мистерии до музыкального перформанса — здесь ищут не форму, а настоящее переживание.

Расписание спектаклей: