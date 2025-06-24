«Жена отошла за коляской»: рассказ папы малыша, пострадавшего от садиста в «Шереметьево»

Позвоночник малыша, ставшего жертвой наркомана-садиста в аэропорту «Шереметьево», не пострадал. Об этом рассказал папа двухлетнего Яздана. Напомним, малыш после падения с большой высоты находится в Детском центре имени Рошаля под неусыпным надзором медиков.

- Что сейчас происходит с мальчиком, что говорят врачи?

- Пока медики боятся давать окончательные прогнозы, но к счастью, гематом в голове ребенка оказалось не так много, как они думали первоначально, - Мохаммад волнуется, путает слова, что неудивительно: он не слишком хорошо говорит по-русски.

- Они рассказали, что собираются два дня продержать мальчика в искусственной коме, чтобы организму малыша потом было легче восстанавливаться.

- Расскажите немного о Вашей семье.

- Я — частный предприниматель, занимаюсь торговлей аксессуарами на маркетплейсах.

- Вы давно в России?

- Уже 13 лет, как переехал из Афганистана. А мать и теща у меня в Иране. Жена как раз к ним летала, на праздники. С собой сыновей взяла, у нас их двое, одному 5 лет, другому 2 годика. И сейчас еще третьего ждем, супруга на четвертом месяце.

- Как прошла поездка?

- Когда начались прилеты, они сразу засобирались в Москву. Выехать удалось через Афганистан, там жену мои друзья встретили. И 23 июня посадили их на самолет.

- Жена рассказала вам, как произошло нападение на Яздана?

- Они ждали багаж. Жена со старшим сыном отошла буквально на пару шагов - к ленте, чтобы забрать коляску. А тут эта тварь! Почему позволяют летать в таком состоянии? Почему не было охраны в зоне багажа?