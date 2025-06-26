Резервные дни основного периода ОГЭ начались в Москве

Для московских девятиклассников начались резервные дни основного периода основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«С 26 июня по 2 июля в Москве проходят резервные дни основного периода основного государственного экзамена (ОГЭ). <…> Первый экзамен резервных дней основного периода по русскому языку пройдет 26 июня. 27 и 28 июня участники сдадут ОГЭ по предметам по выбору. 30 июня состоятся экзамены по математике. 1 и 2 июля пройдут испытания по всем предметам», – говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты финальных экзаменов, проходивших в резервные дни основного периода, станут известны не позднее 7 июля. Школьники смогут узнать баллы в личном кабинете на портале mos.ru или ознакомиться с ними в своей школе. Дополнительный период ОГЭ пройдет с 2 по 23 сентября.