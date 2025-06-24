Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведению, вывески, реклама и указатели должны быть только на русском языке. При этом закон допускает перевод на другие языки, однако только при идентичности содержания и равнозначности оформления.

Кроме того, документ вносит изменения в некоторые нормативные акты, в том числе в закон "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс. Он запрещает наличие в жилых комплексах и микрорайонах названий, которые звучат на иностранный манер. Их необходимо выполнять только кириллицей.

Вместе с тем закон закрепляет обязанность применять литературную норму русского языка в СМИ, исключая речевые и лексические ошибки.

Ранее Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Он называл повышение качества преподавания русского языка приоритетной задачей государственной политики. Российский лидер также отметил необходимость внедрения единой и сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы.