Помощник Терешковой рассказал о состоянии ее здоровья после инцидента в Госдуме

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова чувствует себя нормально и обладает крепким здоровьем.

Об этом ее помощник сообщил aif.ru.

«Валентина Владимировна уехала из Государственной думы по рабочим делам. С ее здоровьем все хорошо», — заверил помощник депутата.

Так он прокомментировал информацию о том, что сегодня в ходе пленарного заседания 88-летней Терешковой стало плохо – на ухудшение состояния парламентария обратил внимание представитель «Единой России» Владимир Васильев. Сообщалось, что из зала ей помогли выйти помощники, после чего потребовалась медицинская помощь.

Позднее председатель комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что это штатная ситуация и у Терешковой всегда есть двое помощников, которые в определенное время выводят ее из зала.