Против Чулпан Хаматовой требуют возбудить уголовное дело

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой. С соответствующей просьбой он намерен обратиться в Генеральную прокуратуру.

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В новом интервью проживающая в Латвии 48-летняя артистка призналась, что оказывает финансовую помощь Украине, написал Бородин в своём Telegram-канале. Подобные действия в России могут квалифицироваться как государственная измена или участие в экстремистской деятельности.

По словам Хаматовой, ранее никто не знал о её помощи Украине, так как она переводит средства в фонды тайно.

"Я помогаю украинским фондам, как и все помогают", - сказала она.

"Надо проверить, куда именно она направляла деньги. Будем наставить на проведении экспертизы", - отметил Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что артистка впервые заговорила о финансировании Украины не просто так: "Я думаю, она это сделала, чтобы получить западное финансирование. Для уехавших артистов статус иностранного агента - это козырь и основание, чтобы с ними вошли в контакт. Хаматова, если не ошибаюсь, в интервью говорила, что не особо зарабатывает. Поэтому всё, что сейчас происходит, делается ради денег".

Ранее Хаматова пожаловалась, что в Латвии она столкнулась с необходимостью доказывать зарубежным зрителям собственную профпригодность.