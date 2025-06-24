В «МегаФоне» заработала функция записи телефонных разговоров

«МегаФон» сообщил о внедрении функции, позволяющей записывать входящие и исходящие звонки. Впоследствии их можно прослушать в мобильном приложении оператора или скачав аудиофайл на свой смартфон.

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Опцию нужно активировать в разделе «Ева+». Там же можно подключить автоинформирование собеседника о записи.

Аудиофайлы хранятся исключительно в приложении «МегаФона» и доступ к ним есть только у самого абонента. Найти все записи можно в специальном хранилище «Евы+» — оно вмещает один гигабайт файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров. Если объем аудиофайлов превысит один гигабайт или время хранения составит более 90 дней, самые старые записи будут удалены.

«Это актуальная функция для тех, кто регулярно находится на связи с коллегами или близкими и не успевает зафиксировать важную информацию. Кроме того, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо что-то срочно записать и нет возможности попросить собеседника продублировать информацию в сообщении. Новый сервис решает эти проблемы», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Голосового ассистента Еву «МегаФон» запустил в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 миллионов клиентов компании. Виртуальный помощник может отвечать на звонки вместо абонента, если тот занят или не хочет брать трубку, указывать категорию звонящего во время входящего звонка с незнакомого номера, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент.