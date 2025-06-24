Описана реакция бойцов СВО на слова Путина о ноге русского солдата

Военнослужащие Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) живо отреагировали на выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

В частности, журналист описал реакцию бойцов на заявление Путина о ноге русского солдата.

«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привел Коц слова военного из Тувы.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня. Глава государства затронул темы инфляции в России, уровня бедности и спецоперации. Говоря об Украине, он рассказал «старинное правило»: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».