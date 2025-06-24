Боец подарил трофейный дрон юному художнику из Херсонской области

Участник спецоперации с позывным «Варяг» встретился с юным автором творческого патриотического конкурса «Герои Херсонщины» и подарил ему трофейный беспилотник. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, эта история началась, когда Владимир из Чаплинского округа и его мама приняли решение об участии в творческом патриотическом конкурсе. Юный художник решил, что нарисует участника спецоперации, уроженца региона Артура Канцира с позывным «Варяг».

«Мне мама сказала о конкурсе. Мы выбрали Варяга, потому что он мне понравился - я интервью про него посмотрел. Он защищает Родину», - рассказал Владимир.

Его работа с подписью была опубликована в ТГ-канале, знакомые узнали Артура и стали пересылать ему рисунок.

«Я состою в нескольких небольших чатах, человек по 10-15. Там и рабочие переписки, и ребята из волейбольной команды, и знакомые по эвакуации. И вот, когда объявили конкурс рисунков, мне вдруг отовсюду начали присылать: «Тебя нарисовали! Посмотри!». Со всех сторон! Это было так неожиданно и… очень приятно», - рассказал боец.

В итоге он решил приехать и познакомиться с художником лично, а также привезти ему подарок - сбитый трофейный дрон. Юный художник был тронут вниманием участника СВО и сказал, что намерен разобрать и снова собрать подарок. «Варяг» не забыл и о подарках семье 11-летнего Владимира, сделав памятные презенты его родителям и сестре.

«Артур Канцир ушел добровольцем на СВО в начале года, а до этого возглавлял секретариат председателя регионального парламента, участвовал в волонтерской деятельности и ликвидации последствий затопления после разрушения ВСУ Каховской ГЭС», - отмечает издание.

Ранее член Совета депутатов Балашихи Леонид Любимцев подарил школе №26 пулемет Калашникова, привезенный из зоны спецоперации. Директор образовательного учреждения Анна Лифенко отмечала, что пулемет не является военным атрибутом и пополнит школьный музей. Сам парламентарий отправился в зону проведения СВО еще в 2023 году.