Помощник директора и пресс-секретарь сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина, находившаяся рядом с Олегом Зубковым в момент нападения льва, рассказала все подробности этого момента, и последовавших за ним событий. Лев не хотел нападать на Зубкова, инцидент стал стечением обстоятельств.

Громкий звук, который издала дверь клетки, в момент ее открывания, стал спусковым крючком для агрессивного поведения животного, говорит женщина.

- Лев не хотел нападать. Это молодое животное, а все львы в возрасте до трех лет, очень активные. Олег Алексеевич (Зубков-ред.) не совершал никакой ошибки. Просто резкий звуки, лев испугался, дальше случилось то, что случилось, - рассказала Татьяна Алексагина.

Олег Зубков в момент нападения не кричал и не стонал, он сопротивлялся, сколько мог, но силы были не равны.

По ее словам, они с Зубковым не раз обсуждали, как поступать в экстремальной ситуации с животными. Так они сделала - села за руль электрокара и стала отгонять хищника. Это не сразу получилось. Машина действительно заглохла. Татьяна призналась, что не все нюансы этого самого напряженного момента хорошо помнит. Потом ей на помощь пришел незнакомый парень.

- На мостиках было много людей, но спустился и пришел на помощь, только один человек. Он настоящий герой. Мы ему безмерно благодарны, мне дали его телефон, я ему обязательно позвоню, - сказала Татьяна Алексагина. - Именно такие люди приходят в трудные минуты на помощь и человек, и животным. Мы обязательно его пригласим к нам, обязательно встретимся.

Обессиленного Зубкова нужно было около четырех метров донести до машины, и женщина одна не смогла бы это сделать. Алексей - так зовут героя, дотащил обессиленного Олега Зубкова до машины и усадил в нее.

- Я хочу поблагодарить всех, кто пришел нам на помощь. Мы и не знали, что у нас столько друзей. Прежде всего, хочу поблагодарить Сергей Аксенова, его помощника Олега Крючкова. Они все организовали, немедленно прибыла санитарная авиация, Москва готова была нас принять. Но решили оперировать в Белогорске, и сюда прислали лучшего хирурга именно по таким травмам, - рассказала Татьяна. - Мы благодарим Рамзана Кадырова, всех губернаторов, которые выразили нам поддержку и готовы были оказать помощь.

Зверь дважды схватил Олега Зубкова за шею, именно эти укусы нанесли основные травмы. Небольшие травмы есть на одной руке и ноге, лицо не пострадало. Сейчас Олег Зубков уже может говорить, хотя очень тихо, поэтому пишет записки. В ближайшее время, его перевезут санавиацией в другую клинику для продолжения лечения.

Львы-людоеды. Что известно о трагедии в крымском парке «Тайган»?

Парк "Тайган" продолжает работать в штатном режиме, никаких ограничений нет. Управление взяла на себя супруга Олега Зубкова - Оксана.

- Нам приходят сообщения со словами поддержки со всего мира. Спасибо всем, кто остается с нами, - сказала Татьяна.

Она умышленно не смотрит и не читает все, что сейчас пишут о трагедии в "Тайгане", поскольку не верит в объективность многих сообщений. На фоне записи видео Алексагиной в парке "Тайган" раздается львиный рев. Татьяна признается, что впервые в жизни не очень хорошо себя чувствует от этих звуков.