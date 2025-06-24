На прощании с Талызиной вспомнили ее любимый анекдот
Прощание с Валентиной Талызиной раскрывает все новые грани характера и судьбы великой актрисы. На сцене Театра им. Моссовета только что у открытого гроба Талызиной вспомнили, что она обожала рассказывать анекдоты, начинающиеся со слов: "Умирает старая актриса".
Один из анекдотов рассказали, несмотря на траурную обстановку.
"Умирает старая актриса. После этого она снится своей подруге. И однажды ей рассказывает: "Я на том свете прекрасно живу. Репетирую новую оперу. Либретто пишет Пушкин. Музыку - Чайковский. Знаешь, почему я к тебе вернулась? У меня есть для тебя роль. Репетиция через три дня. Готовься"".