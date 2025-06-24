На прощании с Талызиной вспомнили ее любимый анекдот

Прощание с Валентиной Талызиной раскрывает все новые грани характера и судьбы великой актрисы. На сцене Театра им. Моссовета только что у открытого гроба Талызиной вспомнили, что она обожала рассказывать анекдоты, начинающиеся со слов: "Умирает старая актриса".

Один из анекдотов рассказали, несмотря на траурную обстановку.