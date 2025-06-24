Медики рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении в Шереметьеве

Главный врач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко во вторник, 24 июня, рассказала о состоянии двухлетнего ребенка, который пострадал при нападении мужчины в аэропорту Шереметьево.

По словам врача, у мальчика тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

— Наш Центр принял на лечение пострадавшего в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика. Прямо сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — заявила Татьяна Шаповаленко в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 июня. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Каира. В зоне выдачи багажа он внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. В результате малыш получил перелом позвоночника и свода черепа. По данным следствия, мужчина, бросивший ребенка на пол, был в состоянии наркотического опьянения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Во время допроса ответить внятно на вопросы полицейских мужчина не смог, вместо этого он стал показывать странные знаки на камеру. При обыске у него нашли наркотические вещества.