«Веранда “Альпины”» – впервые на Урале!

5 и 6 июля совместно с книжным магазином «Пиотровский» в Центре городской культуры Перми пройдет фестиваль для всех любителей чтения – «Веранда "Альпины"». Летние выходные жители города смогут провести на встречах с известными писателями, мастер-классах и прогулках, а также приобрести книги по специальным ценам от 100 рублей и погрузиться в атмосферу одного из самых ярких книжных событий страны, которое уже полюбилось тысячам читателей.

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Города России — это неисчерпаемый источник историй, характеров и смыслов. В каждом уголке страны формируется своя уникальная атмосфера и идентичность. Эту многогранность жизни мы исследуем в рамках темы этого года «Русский город. Пространство. Люди. Истории»

Светлана Каширина, руководитель направления по работе с партнерами и мероприятиями группы «Альпина»:

«В мире, когда почти вся наша жизнь проходит онлайн, так важна и ценна возможность проводить офлайн-мероприятия. Книга становится поводом встретиться вживую, найти единомышленников в реальном мире. Мы рады, что на нашем ежегодном фестивале “Веранда «Альпины»” вместе с нашими партнерами мы можем собрать вместе тех, кто любит книги так же, как и мы!»

Подробный релиз с программой – по ссылке

Расписание – по ссылке

Сайт «Веранды “Альпины”» – по ссылке

Регистрация – по ссылке