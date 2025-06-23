Росавиация предписала не выполнять полеты в небе пяти стран Ближнего Востока

Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара до 26 июня в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Ранее Корпус стражей Исламской революции в ответ на вчерашний американский удар по объектам ядерной программы Ирана объявил о начале операции против военных баз США в Катаре и Ираке.

В пресс-службе пояснили, что Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов.

В ведомстве уточнили, что документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года, отметили в Росавиации.

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, заключили в пресс-службе.

Напомним, что после начала операции Израиля против Ирана 13 июня Росавиация запретила российским авиаперевозчикам полеты в Израиль и Иран и из них, а также в воздушном пространстве этих двух стран, Ирака и Иордании.