Оскорбившую туристов РФ сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили

Сотрудницу Минтуризма Абхазии Кристину Лакербая, заявившую, что стране «не нужны россияне, которые приезжают за 300 рублей», освободили от должности. Об этом на встрече с президентом государства сообщил глава ведомства Астамур Логуа.

Глава Абхазии Бадра Гунба, комментируя ситуацию, отметил, что, «как и абсолютное большинство граждан страны», возмущен высказываниями Лакербая.

«Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей. Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть у нас, ознакомиться с древней историей, насладиться нашими красотами, особенно с дружественной нам России. Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск у нас, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», — сказал он на встрече с Логуа.

В свою очередь министр туризма Абхазии сообщил, что Лакербая, которая занимала пост начальника отдела приема и выдачи разрешительных документов ведомства, была освобождена от этой должности.

Ранее Лакербая заявила, что российские туристы, приезжающие «за 300 рублей», не нужны Абхазии, поскольку не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Это заявление вызвало негативную реакцию среди граждан РФ.