Оскорбившую туристов РФ сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили

Аксинья Кравченко

Сотрудницу Минтуризма Абхазии Кристину Лакербая, заявившую, что стране «не нужны россияне, которые приезжают за 300 рублей», освободили от должности. Об этом на встрече с президентом государства сообщил глава ведомства Астамур Логуа.

Глава Абхазии Бадра Гунба, комментируя ситуацию, отметил, что, «как и абсолютное большинство граждан страны», возмущен высказываниями Лакербая.

«Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей. Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть у нас, ознакомиться с древней историей, насладиться нашими красотами, особенно с дружественной нам России. Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск у нас, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», — сказал он на встрече с Логуа.

В свою очередь министр туризма Абхазии сообщил, что Лакербая, которая занимала пост начальника отдела приема и выдачи разрешительных документов ведомства, была освобождена от этой должности.

Ранее Лакербая заявила, что российские туристы, приезжающие «за 300 рублей», не нужны Абхазии, поскольку не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Это заявление вызвало негативную реакцию среди граждан РФ.

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