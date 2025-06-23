В Петербурге пожаловались на 15-летнюю лужу

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на огромную лужу, которая не высыхает годами. При этом власти не собираются ремонтировать асфальт в ближайшее время, пишет издание «Подъем».

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Лужа шириной в несколько метров образуется около детского отделения Противотуберкулезного диспансера № 15 в течение 15 лет. По словам горожан, пройти внутрь учреждения и не запачкаться практически невозможно.

В администрации Красносельского района, в свою очередь, заявили, что местные органы самоуправления сейчас готовят проект благоустройства территории с лужей. Проект предполагает расширение проезда под парковку и ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, однако работы смогут реализовать раньше 2026 года.

Ранее власти Пензы обнесли главный фонтан города забором из-за нарушающих правила жителей. Теперь горожане жалуются на высокое ограждение, которое портит внешний вид арт-объекта.