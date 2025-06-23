Rambler&Co обсудил вызовы и перспективы медиа на ПМЭФ 2025

Топ-менеджер Андрей Цыпер рассказал, как адаптироваться к новым реалиям потребления информации

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В 2025 году СМИ, входящие в медиахолдинг Rambler&Co, – «Лента.ру» и «Газета.Ru», традиционно стали генеральными интернет-партнёрами Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, принял участие в нескольких мероприятиях.

19 июня на панельной сессии «Трансформация медиапотребления в России: вызовы и перспективы» спикеры обсудили переход пользователей от традиционных СМИ и социальных сетей к новым форматам потребления контента, который создаёт дополнительную конкуренцию за внимание пользователей. В ходе дискуссии участники рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются государство, СМИ и авторы контента, а также вопросы о текущем состоянии, тенденциях и перспективах развития медиарынка. По мнению Андрея Цыпера, российское медиапотребление движется к «постплатформенной эре», где выживут только те СМИ, которые откажутся от конвейерного подхода к генерации материалов в пользу осмысленного сервиса и предложат человекоцентричный опыт — только важные инсайты, экономию времени и доверие.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Сегодня медиа — это тонны контента, которые создают “инфоксикацию” у пользователя. СМИ и платформы должны не бороться друг с другом, а совместно работать для человека, предлагая качество, а не объём. Наш единственный шанс доказать свою пользу — стать лучше для аудитории, а не для метрик. Выбор прост: либо меняемся мы, либо мир меняется без нас».

Модератором сессии выступил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, среди участников: российский журналист и политик Антон Горелкин, старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук, основатель российской дизайнерской компании Артемий Лебедев, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, управляющий директор Дзена Александр Толокольников.

20 июня прошла авторская сессия «Авито AdTech» и медиахолдинга Rambler&Co «Люди, вы где? Экономика внимания», модератором которой выступила Ксения Собчак. Участники панельной дискуссии подняли вопросы сложности вовлечения аудитории для СМИ, бизнеса и блогеров, резкого удорожания внимания пользователя в эпоху огромного информационного шума. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер рассказал как классические классические медиа переходят в новую эпоху потребления, где необходимо учитывать современные паттерны медиапотребления и особенности поведения аудитории в сети.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Перед нами стоят несколько ключевых вызовов: от сокращения пути пользователя к информации до борьбы с рассеянным вниманием. Новости создают все, включая блогеров и маркетплейсы, и удержать фокус аудитории становится крайне сложно. Нам всем, разным платформам, нужно выстраивать партнёрство, основанное на знании о пользователе, с тем, чтобы уважать его и предоставлять качественную информацию, которая ему действительно нужна. В этом нам помогут технологии, и, безусловно, искусственный интеллект».

В сессии также приняли участие: предприниматель, продюсер и основатель WildJam Ярослав Андреев, главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков, старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель, директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Чёрный.

ПМЭФ — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.