Чеснок-богатырь весом в полкилограмма вырастили в России

Россиянка из Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края смогла вырастить огромный чеснок весом 485 граммов. Об этом рассказали в региональных СМИ.

Плод почти в десять раз превышает обычный вес чеснока, который варьируется от 30 до 50 граммов. Тем не менее, это не мировой рекорд — самый большой чеснок в мире в 1985 году вырастил американец Роберт Киркпатрик из Юрики, штат Калифорния, передает «Кубань 24».

В сентябре в Москве перед выставкой огромных овощей эксперты определили победителя, которому удалось вырастить самую большую тыкву в России. Вес призера составил 817 килограмм.

В американском штате Айова вырастили самый большой баклажан в мире. Два года назад овощ весом 2,54 килограмма признали самым крупным в штате, а в этом году его плод стал тяжелее на 1,2 килограмма. Его вес составил 3,78 килограмма.

В 2023 году садовод из Санкт-Петербурга вырастил самую длинную в России морковь. Ее длина составила один метр, а вес — 953 грамма.

В честь Дня дачника в России «Вечерняя Москва» собрала самые интересные дачные рекорды страны и мира. Так, самый большой арбуз был представлен в 2022-м на всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробатл», который ежегодно собирает рекордсменов. Победителем тогда стал плод весом 70,5 килограмма, который на конкурс привез фермер из Астраханской области Камил Мамедов.