Россиянка стала третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ

В Дагестане зафиксирован тревожный случай заражения ВИЧ-инфекцией в полигамном браке. Как сообщает "LENTA.RU", местный врач рассказал историю молодой женщины, которая согласилась стать третьей женой и впоследствии обнаружила у себя опасное заболевание.

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Медик, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что пациентка обратилась с жалобами на слабость и белый налет на языке. Диагноз выяснился случайно — после того, как у её мужа обнаружили ВИЧ. Проверка подтвердила, что женщина также инфицирована.

Особую тревогу вызывает тот факт, что, по словам врача, пациентка никогда не общалась с другими жёнами своего супруга, хотя знала об их существовании. Девушка сама проявила гражданскую сознательность, спросив у медиков, как предупредить остальных женщин о риске заражения.

Этот случай вновь поднимает вопросы о медицинских рисках полигамных браков, которые, несмотря на отсутствие юридического признания в России, продолжают существовать в некоторых регионах. Специалисты напоминают о важности регулярного тестирования на ВИЧ, особенно при наличии нескольких половых партнеров.