Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Известный российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Список был создан в 2015 году. В него внесены такие деятели культуры, как Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе ведомства.

В министерстве заметили, что комик принял участие в концерте в ДНР в 2023 году, где исполнил юмористическую патриотическую песню.

Напомним, что после концерта в мемориальном комплексе в Горловском районе ДНР Мусагалиева внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». В концерте также приняли участие артисты Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко.

В интервью местным журналистам Мусагалиев пожелал жителям Донбасса «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких».