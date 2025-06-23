Умер советский кинорежиссер Киструга

Советский и молдавский режиссер Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на источник.

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Автор известных документальных фильмов и киножурналов скончался 22 июня в Кишиневе. Причины смерти не уточняются. За день до этого Киструга опубликовал в соцсетях обращение к поклонникам: «Я ушел, прощайте».

Киструга родился в 1948 году. В 1971 году он закончил факультет режиссуры документального кино ВГИКа. В Москве он учился у известного мастера Романа Кармена. С 1986 года он стал членом Союза кинематографистов Молдовы, а в 1997-м занял пост его вице-председателя.

С конца 1960-х годов Киструга снимал киножурналы «Советская Молдавия», «Жизнь в образах», «Образы Родины», «Пионеры Молдавии», «Спортивная Молдавия», «Человек на распутье», «Изгои», «Другие голоса» и многие другие. Его последние работы относятся ко второй половине 2000-х годов.