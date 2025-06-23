Директора сафари-парка показали после операции

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова доставляют из Белогорска в больницу имени Семашко в Симферополе. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На видео Зубкова вывозят из здания на каталке после операции. Всю ночь он провел в реанимации и все еще находится в бессознательном состоянии.

Львы набросились на директора Зубкова вечером 22 июня. Мужчина получил серьезные ранения шеи и грудины, сотрудники парка решили не дожидаться скорую и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.

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Ранее сообщалось, что львы, напавшие на директора крымского «Тайгана», оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали другую сотрудницу сафари-парка — Перевалову. Женщина зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы и набросились на нее.