Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" Евгений Стратан

На 57-м году жизни скончался российский актер Евгений Стратан. Отметка о смерти артиста 12 мая появилась в его профиле на сайте "Кино-Театр.Ру".

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Уточнено, что он умер на родине в Молдавии после перенесенного инсульта.

Артист снимался в кино с 2005 года, на его счету более двух десятков проектов - "Первый после Бога", "Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева", "Бандитский Петербург - 10 (Расплата)", "Тайны следствия - 6", "Сонька Золотая Ручка", "Литейный, 4", "Мушкетёры Екатерины", "Золото Трои", "Лиговка", "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы", "Брачный контракт", "Улицы разбитых фонарей - 9".