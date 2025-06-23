Стало известно о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ
Рособрнадзор в открытых вариантах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пропишет напротив каждого задания, в каком классе изучалась та или иная тема. О нововведении стало известно Анзора Музаева.
Он разъяснил, что дополнение будет применено в августе. По мнению руководителя Рособрнадзора, выпускникам благодаря этому будет легче готовиться к тестированию.
Глава ведомства отметил, что у людей сформировался миф о включении в ЕГЭ заданий, которые не изучаются в школе. Эта инициатива докажет факт синхронизации тестирования с учебной программой, заверил спикер.
До этого президент России Владимир Путин поддержал идею сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы.
Еще раньше министр просвещения России Сергей Кравцов назвал самые популярные направления среди поступающих в вузы. Так, в топе оказались педагогика и IT.