Стало известно о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор в открытых вариантах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пропишет напротив каждого задания, в каком классе изучалась та или иная тема. О нововведении стало известно Анзора Музаева.

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Он разъяснил, что дополнение будет применено в августе. По мнению руководителя Рособрнадзора, выпускникам благодаря этому будет легче готовиться к тестированию.

Глава ведомства отметил, что у людей сформировался миф о включении в ЕГЭ заданий, которые не изучаются в школе. Эта инициатива докажет факт синхронизации тестирования с учебной программой, заверил спикер.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы.

Еще раньше министр просвещения России Сергей Кравцов назвал самые популярные направления среди поступающих в вузы. Так, в топе оказались педагогика и IT.