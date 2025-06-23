Россиян предупредили о заморозках

Lenta.ru

На севере европейской части России в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. О необычной климатической ситуации для конца июля предупредил некоторых жителей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Россиян предупредили о заморозках
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Отрицательные температуры будут вызваны перемещением воздушных масс из полярных регионов, пояснил синоптик.

«На северо-востоке Центрального федерального округа, в частности в Костромской области, в Северо-Западном федеральном округе, в Вологодской области и в Карелии, кроме того, на севере Приволжского федерального округа, а точнее в Кировской области, ночные температуры могут опускаться до минус 1-2 градусов», — уточнил Вильфанд.

При этом экстремальная жара в Хакасии, на юге Красноярского края, юге Западной Сибири, в Иркутской области и Забайкалье будет постепенно уходить. Сейчас воздух в этих регионах прогревается до плюс 35-39 градусов, но к концу недели похолодает до плюс 21-26 градусов, рассказал метеоролог.

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Ранее почти нулевую температуру спрогнозировали жителям Москвы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на четверг, 25 июня, столбики термометров покажут плюс 2 градуса Цельсия.

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