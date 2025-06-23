Дерипаска анонсировал появление в России «новой Калифорнии»

На юге России может появиться «новая Калифорния» — инновационно развитый регион, не воспринимаемый только как «житница и пляж». Об этом бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Усть-Лабинске.

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По словам миллиардера, для реализации анонсированных изменений на Кубани нужны новые подходы к территориальному планированию и размещению производственных мощностей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, образованию. «Краснодарский край может стать большим центром, ориентированным как на внутренний спрос, так и на растущий интерес со стороны глобального Юга», — подчеркнул он.

Как «Коммерсантъ», с точки зрения Дерипаски население «русской Калифорнии» на фоне всего этого может увеличиться втрое, достигнув в перспективе 15 миллионов человек, причем рост коснется не только крупных городов, но и сельской местности.

Экономика американского штата Калифорнии США, Китая и Германии с 4,1 триллиона долларов. Как рассказал ранее губернатор Гэвин Ньюсом, Калифорния обогнала всех трех лидеров по темпам роста номинального ВВП, ежегодно прибавляя с 2021-го в среднем 7,5 процента.

В штате, в частности, расположена знаменитая Кремниевая долина — центр информационных технологий, электронной промышленности и научных исследований.