Названы специальности, которые будут востребованы через пять лет

Руководитель учебно-методического отдела IT-колледжа MAXITET Елена Провозен рассказала в беседе с RT, какие специальности будут востребованы через пять лет и чему стоит начать учиться уже сейчас, чтобы быть востребованным в будущем.

«К таким перспективным специальностям относятся, например, специалист по этике ИИ — эксперт, который решает этические проблемы, связанные с использованием ИИ; дизайнер виртуальной реальности — специалист, который занимается созданием концепции виртуального мира; консультант по изменениям климата — специалист, который помогает компаниям адаптироваться к изменениям климата», — привела примеры эксперт.

Также, по её словам, востребованными будут тренер по когнитивным навыкам — специалист, который использует специальные техники для развития памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций, координатор удалённых команд или специалист по восстановлению экосистем.

«Новые профессии будут требовать уникальных навыков, умений, знаний, которые чаще всего не доступны в стандартных школах, колледжах или университетах. Поэтому выпускникам важно заранее задуматься о выбранной профессии, чтобы начать работать над развитием необходимых компетенций», — отметила Провозен.

Она также рассказала о навыках, которые точно потребуются в ближайшем будущем. Прежде всего специалист назвала гибкость и адаптивность.

«Чтобы развить эту способность, важно не бояться пробовать новое, участвовать в интересных проектах, менять выбранную сферу, если понимаешь, что это тебе уже не нравится. А ещё можно пробовать себя в волонтёрской деятельности, менять распорядок дня, обсуждать разные точки зрения, учиться публичным выступлениям», — добавила эксперт.

Ещё собеседница RT упомянула критическое мышление, креативные навыки, умение управлять своими эмоциями и взаимодействовать с другими людьми, а также способность интегрировать знания из разных областей.

Помимо этого, по словам Провозен, важны знания в области технологии, программирования, работы с данными.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, стоит ли начинать искать работу летом.