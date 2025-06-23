Огромные слизни из Европы добрались до России

Жители Барабинского района рассказали о нашествии огромных иноземных слизней. Членистоногих огромных размеров все чаще находят на садовых участках.

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Изумленные сибиряки публикуют фото «пришельцев» в соцетях и спрашивают советы, как с ними бороться. Слизни огромные – размером с ладонь взрослого человека.

«Нашла эту мерзость у себя на кухне в частном доме, а вчера такую же у теплицы. Что это за дикая тварь и из какого-то она леса?! А главное – как с ними бороться! Ведь, если расплодятся, сожрут все!» – написала одна из жительниц Барабинского района в паблике «Подслушано в Барабинске».

Некая Наталья Смоленцева рассказала, у нее тоже по ночам выползают штук по восемь и следы оставляют прозрачные везде.

«Это слизень. Обязательно осмотрите участок и травите его. Съедает все», – предупредила пользователь Екатерина Кузьменко.

Максим Царев заявил, что это испанский слизень. И лучше руками его не трогать – «лечиться надоест».

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, «пришельцем» является большой придорожный слизень. В Россию его завезли несколько лет назад из Европы. В Сибирь, скорее всего, приехали с фурами или на поездах.