Многоженец Сухов ответил на обвинения дочери в насилии

Многодетный отец Иван Сухов заявил, что прошел проверки надзорных органов и чист перед законом. По его мнению, обвинения старшей дочери в насилии продиктованы жаждой славы или корыстными мотивами, сообщает ТВЦ.

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Сухов рассказал, что прошел несколько проверок, были опрошены его старшие дочери.

«Ничего не выявили. У меня все хорошо», — заявил мужчина.

По его мнению, старшая дочь руководствовалась корыстью или тщеславием, «каким-то хайпом своим». Этим воспользовались различные телешоу, поскольку «у нас люди уже что-то хорошее не могут смотреть».

Сухов сказал, что по-прежнему надеется на добрые отношения с наследницей. Он отметил, что любит дочь и не держит на нее зла.

Иван Сухов стал известен после интервью, в котором он рассказал о своих 30 наследниках. У него одна официальная супруга и несколько сожительниц, при этом Сухов мечтает о 50 детях.

Ранее первая жена многоженца рассказала о своем отношении к нему после того, как ее дочь обвинила его в насилии.