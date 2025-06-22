Умер узнавший четыре месяца назад о раке участник КВН

Александр Блинников умер в возрасте 33 лет после четырех месяцев борьбы с раком.

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«Сегодня перестало биться сердце друга нашей редакции, поэта, волонтера, вожатого, кавээнщика Александра Блинникова. <...> Соболезнуем родителям и близким Саши. Надеемся, сейчас ему не больно», - говорится в сообщении группы «Кумертауское время».

О своей болезни Александр узнал всего четыре месяца назад. Опухоль росла несколько лет и была обнаружен слишком поздно. Он сам написал об этом в социальных сетях, информирует АиФ.

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«Решил не скрывать, а сказать сразу. У меня рак. Какое страшное слово. Очень большая опухоль и уже несколько лет», - написал он.

Александр писал в блоге о своей борьбе со страшной болезнью. Последнюю запись он сделал 10 июня.