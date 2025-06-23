Чем грозит США закрытие Ормузского пролива

Решение Ирана закрыть Ормузский пролив не пощадит США. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Он пояснил, что цены на нефть устанавливаются на мировом уровне.

"Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет", - написал Дмитриев, добавив, что никто не застрахован от мирового нефтяного шока, так как цены на бензин сразу взлетят.

Напомним, ранее в парламенте Ирана заявили о необходимости перекрыть Ормузский пролив. По словам члена комитета по нацбезопасности Исмаила Косари, окончательное решение должен принять высший совет по национальной безопасности исламской республики.

Речь о закрытии пролива зашла после ударов вооруженных сил США по ядерным объектам Ирана. В МИД исламской республики сказали, что оставляют за собой право на все возможные варианты для защиты суверенитета, национальных интересов и граждан.

Кстати, согласно данным сервисов, которые отслеживают перемещение кораблей, в воскресенье, сразу после атаки США на Иран, более 50 судов попытались срочно покинуть Ормузский пролив.