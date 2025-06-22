Раскрыто последнее пророчество Кронштадтского

В обнародованных посланиях святого Иоанна Кронштадтского содержатся пророчества о судьбе России.

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Святой, искренне переживавший за страну, призывал народ к покаянию и обращению к Богу, предупреждая, что без праведников мир может ожидать тяжелое будущее. Во время молитв он постоянно просил Бога спасти русский народ, Православную Церковь и Россию. По его словам, люди, отвернувшиеся от веры, будут разрушены, подобно глиняным горшкам.

— Россия забыла Бога спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий, — предупреждал Кронштадский.

Спасение России, как утверждал старец, возможно только через веру в Бога, единство народа и сохранение традиционных ценностей. Однако люди сами способны изменить судьбу, и жители России не поддадутся негативному влиянию извне. Иоанн Кронштадский подчеркивал, что Бог никогда не оставит страну, а молитвы и покаяние за прошлые грехи помогут обрести Божью милость и мир, передает azbyka.ru.

Российские святые старцы оставили ряд пророчеств о судьбе России. Они предрекали объединение славянских народов под эгидой России и грядущее торжество православия