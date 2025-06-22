Умер российский актер и телеведущий Владимир Доронин

Ушел из жизни российский артист Владимир Доронин.

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Доронин родился 12 ноября 1955 года. Окончил Московский государственный институт культуры в 1993-м - режиссерское отделение.

Работал в Московском театре кукол, в программах "Куклы" на НТВ, "Лукоморье" на телеканале "Россия", в передачах "Сказочный город" и "Жили-были" на ТВЦ. С 2003 года играл Енота Енотовича в передаче "Шишкин Лес".

В 1998-м снялся в комедии по рассказу Юза Алешковского "Приятного аппетита" - с Валерием Афанасьевым и Львом Бобышевым, скончавшимся в этом году ранее.

Об уходе артиста сообщил сегодня портал "Кино-театр.ру".