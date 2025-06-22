Путин поддержал идею о необходимости сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в вузы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории может стать обязательным для абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические факультеты вузов. За такое изменение в системе образования высказался президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Предложение ввести обязательный экзамен прозвучало на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Путин отреагировал на него позитивно.

«Хорошо», — сказал президент.

Он отметил, что сам «сдавал историю как раз, когда поступал в университет».

Ранее чиновники объяснили, почему результаты ЕГЭ по русскому языку в 2025 году оказались одними из самых низких за последние годы.