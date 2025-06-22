У Валентины Талызиной осталась двухкомнатная квартира в самом центре Москвы на улице Большая Никитская. В ней Валентина Илларионовна прожила полвека.

Десять лет назад ее квартиру на 11-м этаже отремонтировали в программе «Идеальный ремонт». Правда, дизайнеры не послушали хозяйку, которая просила обойтись без новомодных решений и мечтала об уютной классике. Но пришлось довольствоваться тем, что было сделано – ярким, броским интерьером, рассказывает СтарХит. Квартира может стоить от 47 до 50 миллионов рублей.

Также у народной артистки была дача в подмосковном поселке Кратово. Это деревянный дом 1937 года постройки Его тоже обновили в рамках телевизионного проекта, сделав более современным и удобным.

Что касается наследников, то Валентины Илларионовны только одна дочь, 56-летняя актриса Ксения Хаирова. Брак с отцом Ксении, художником-плакатистом Леонидом Непомнящим распался, когда девочка была совсем маленькой. Больше Талызина замуж не выходила. Ксения и является единственным наследником первой очереди.

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной пройдут 24 июня, ее похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи актрисы и продюсера Владека Дармана.