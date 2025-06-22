В Абхазии заявили, что им не нужны бедные туристы

Большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. На недостаток состоятельных туристов пожаловалась начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая, передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница.

По ее словам, такие туристы Абхазии не нужны.

В сообщении напомнили, что российские туристы на протяжении многих лет жалуются на низкий уровень сервиса в Абхазии, отсутствие очистных сооружений и полноценной канализации, а также на разбитые дороги.

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Ранее в июне стало известно, что самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию. В салоне эконом-класса можно разместить 362 пассажира. До 29 июня будут выполнять по одному рейсу в день.