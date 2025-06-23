Путин выразил соболезнования родным Талызиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая умерла на 91-м году жизни. Глава государства отметил ее талант и искреннюю увлеченность любимым делом.

"Валентина Талызина была талантливой актрисой, искренним, увлеченным любимым делом человеком. Ее замечательные работы в кинематографе и на сцене знаменитого Государственного академического театра имени Моссовета, которому она посвятила многие годы своей жизни, - достойный пример вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что светлая память об артистке навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей "ее щедрого дарования".

Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, актриса умерла у себя дома после продолжительной болезни. Впоследствии источник ТАСС, близкий к окружению Талызиной, сообщил агентству, что причиной смерти артистки стал рак.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Дебют в кино состоялся в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается", а активно приглашать актрису на съемки стали после выхода фильма "Зигзаг удачи" Эльдара Рязанова. Снималась в фильмах "Большая перемена", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Гостья из будущего". Талызина была ведущей актрисой Театра Моссовета, в труппу которого была принята сразу после окончания Российского института театрального искусства (ГИТИС) в 1968 году. За свою карьеру она исполнила в нем более 40 центральных и главных ролей. Артистка служила в театре до самой смерти.