Прах звезды фильма "Любовь и голуби" захоронят рядом с Юрским

Прах актрисы Натальи Теняковой будет предан земле в четверг, 26 июня.

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Церемония состоится в 14:00 на Троекуровском кладбище российской столицы.

Как сообщили сегодня в МХТ имени Чехова, Наталья Максимовна упокоится рядом с мужем - актером и режиссером Сергеем Юрским.

Прощание с народной артисткой России прошло 20 июня.

Наталья Тенякова скончалась в ночь на 18 июня, ей было 80 лет.

Тенякова родилась 3 июля 1944 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, поступив в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В 1967-м артистку пригласили в Большой драматический театр имени Горького. 1979 года - актриса Московского академического театра имени Моссовет, с 1989-го - МХАТа имени А.П. Чехова.

Среди ее экранных работ - Лида из "Старшей сестры", Варвара в "Зеленой карете", Саша из "Грозы над Белой", баба Шура в комедии "Любовь и голуби".