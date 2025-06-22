Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь из-за комы Кеосаяна

Журналистка и главред RT Маргарита Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь из-за комы ее супруга Тиграна Кеосаяна.

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Об этом она рассказала в воскресенье, 22 июня, в своем Telegram-канале.

— Утро в нашем доме всегда начиналось с музыки — Тигран играл на рояле. Сегодня полгода, как из нашей жизни ушла музыка, — написала она.

По словам Симоньян, вечерами ее супруг брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но уже полгода Кьяра не мурчит. Она поделилась, что после работы муж, чувствуя вину, спрашивал, не слишком ли она устала, и, если нет, просил приготовить его любимый суп, однако теперь, как отметила журналистка, она больше не готовит супы.

Она также вспомнила, как Кеосаян часто уединялся в своем кабинете, громко напевая недавно услышанные песни или смеясь над сериалами так, что было слышно всему дому, но уже полгода она не заходит в его кабинет. Во время путешествий муж смотрел в окно поезда и восхищался красотой страны, называя ее «Мусей», но теперь путешествия потеряли для нее смысл.

— Когда я принимала ванну, он долго смотрел на меня и говорил: «Ты, зараза, когда-нибудь постареешь?». Сегодня полгода, как я старею каждый день, — заявила Симоньян.

По ее воспоминаниям, по утрам, когда она вставала с кровати в помятой ночнушке, супруг называл ее своей красоткой, но уже полгода ей тяжело заставить себя подняться с постели. В дни рождения детей муж ждал, пока она проснется, чтобы подарить ей огромный букет, но теперь, спустя полгода, она призналась, что не хочет открывать глаза, говорится в ее Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.